Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2022 ore 17 | 15

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)DEL 2 FEBBRAIOORE 17:05 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INCIDENTE E ‘ LA CAUSA DELLE CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA DIREZIONE RACCORDO, PRESTARE ATTENZIONE ALLA RIDUZIONE DI CARREGGIATA PRESTARE ATTENZIONE SULL’A1NAPOLI TRA FERENTINO E FROSINONE DIREZIONE NAPOLI PER UN VEICOLO IN PANNE AL KM 623 SUL RACCORDO INCOLONNAMENTI IN ESTERNA TRA PONTINA E DIRAMAZIONESUD MENTRE IN INTERNA TRA DIRAMAZIOENNORD E PRENESTINA SPOSTIAMOCI SU VIA SALARIA CODE PER TRAFFICO INTENSO NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO MENTRE INCOLONNAMENTI SU VIA PONTE DI NONA E SU VIA BORGHESIANA IN DIREZIONE DI VIA PRENESTINA SU VIA CASILINA CODE TRA ...