Tutti i dettagli della nuova mascherina di Osimhen: per quanto ancora dovrà indossarla (Di mercoledì 2 febbraio 2022) È inevitabile che Victor Osimhen dovrà indossare la mascherina protettiva ancora per un po’, fino a quando sarà totalmente recuperato dal brutto e sfortunato infortunio rimediato nel testa a testa contro Milan Škriniar. È notizia di ieri che la sua, comunque, sarà una mascherina ancora più piccola e leggera, ma l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ne evidenzia alcuni dettagli. Osimhen nuova mascherina In particolare, questa sarà ridimensionata sulla fronte e in basso e sarà più aperta nella zona dell’occhio sinistro, ovvero quello interessato dall’infortunio. Per quanto riguarda i tempi di utilizzo, Osimhen dovrà certamente usare la ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 2 febbraio 2022) È inevitabile che Victorindossare laprotettivaper un po’, fino a quando sarà totalmente recuperato dal brutto e sfortunato infortunio rimediato nel testa a testa contro Milan Škriniar. È notizia di ieri che la sua, comunque, sarà unapiù piccola e leggera, ma l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ne evidenzia alcuniIn particolare, questa sarà ridimensionata sulla fronte e in basso e sarà più aperta nella zona dell’occhio sinistro, ovvero quello interessato dall’infortunio. Perriguarda i tempi di utilizzo,certamente usare la ...

