Tensioni in casa Lazio: Lotito è davanti a un bivio (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Secondo quanto riportato da Il Messaggero, aleggia grande tensione in casa Lazio. Il presidente Claudio Lotito a fine stagione si troverà infatti davanti a un bivio: continuare con Maurizio Sarri rinunciando al ds Igli Tare, oppure mantenere il direttore sportivo albanese e salutare l'allenatore ex Napoli. Il tutto per via di alcune frizioni tra i due, con Sarri per niente soddisfatto del mercato in entrata dei biancocelesti. Il tecnico toscano si aspettava ben altri colpi, che non sono arrivati per via del solito atteggiamento di grande attenzione per le casse del club adottato da Tare. Per questo motivo il rinnovo di contratto dell'allenatore fino al 2025, che fino a poche settimane fa appariva scontato, si trova ora in bilico.

