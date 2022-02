Serena Bortone, lo scivolone su Ana Mena: “È una fake news” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Al centro della puntata odierna di “Oggi è un altro giorno“, mercoledì 2 febbraio, c’è stato il Festival di Sanremo 2022. Ospite della trasmissione di Serena Bortone è stata Ana Mena. La giovane cantante spagnola, nel salotto di Rai1, ha raccontato l’emozione di calcare un palco prestigioso come quello dell’Ariston. Poi, soffermandosi sulla sua vita privata, ha smentito Serena Bortone. La conduttrice, infatti, prima di interrompere il collegamento ha chiesto all’artista di salutale in fidanzato. La cantante, allora, ha voluto precisare di essere single. La Bortone, per rimediare allo scivolone, ha ironizzato: “Meglio così, però bisogna aggiornare la tua biografia e quello che alcuni siti riportano!”. La cronaca rosa, infatti, la affiancava a Brahim Diaz, ... Leggi su zon (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Al centro della puntata odierna di “Oggi è un altro giorno“, mercoledì 2 febbraio, c’è stato il Festival di Sanremo 2022. Ospite della trasmissione diè stata Ana. La giovane cantante spagnola, nel salotto di Rai1, ha raccontato l’emozione di calcare un palco prestigioso come quello dell’Ariston. Poi, soffermandosi sulla sua vita privata, ha smentito. La conduttrice, infatti, prima di interrompere il collegamento ha chiesto all’artista di salutale in fidanzato. La cantante, allora, ha voluto precisare di essere single. La, per rimediare allo, ha ironizzato: “Meglio così, però bisogna aggiornare la tua biografia e quello che alcuni siti riportano!”. La cronaca rosa, infatti, la affiancava a Brahim Diaz, ...

