Scaletta Sanremo 2022 | seconda serata 2 febbraio | ordine di uscita cantanti e ospiti

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Stasera, mercoledì 2, andrà in onda su Rai1 ladel Festival di. Conduce Amadeus, affiancato da Lorena Cesarini. Dopo i primi 12, oggi toccherà allametà (13) dei brani in gara.in gara: Laura Pausini, Arisa, Malika Ayane e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.