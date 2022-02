SANREMO 2022: L’ANALISI AUDITEL DELLA PRIMA SERATA TRA TARGET, CONFRONTI E PICCHI (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ieri è iniziata la 72° edizione del Festival di SANREMO, ma è già tempo di bilanci. Di seguito troverete L’ANALISI completa corredata di TARGET e CONFRONTI rispetto alle edizioni precedenti. Partiamo con il confronto DELLA PRIMA SERATA DELLA karmesse, rispetto agli ultimi cinque anni (PRIMA + seconda parte): 2017 (Conti-De Filippi) – 13176 50.10 + 6212 52.01 2018 (Baglioni-Hunziker-Favino) – 13776 51.40 + 6619 55.35 2019 (Baglioni-Bisio-Raffaele) – 12282 49.40 + 5120 50.11 2020 (Amadeus-Fiorello I) – 12480 51.24 + 5698 56.22 2021 (Amadeus-Fiorello II) – 11176 46.35 + 4212 47.77 2022 (Amadeus) – 13805 54.51 + 6408 55.35 Negli ultimi cinque anni, per quanto concerne la PRIMA parte (in onda ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ieri è iniziata la 72° edizione del Festival di, ma è già tempo di bilanci. Di seguito troveretecompleta corredata dirispetto alle edizioni precedenti. Partiamo con il confrontokarmesse, rispetto agli ultimi cinque anni (+ seconda parte): 2017 (Conti-De Filippi) – 13176 50.10 + 6212 52.01 2018 (Baglioni-Hunziker-Favino) – 13776 51.40 + 6619 55.35 2019 (Baglioni-Bisio-Raffaele) – 12282 49.40 + 5120 50.11 2020 (Amadeus-Fiorello I) – 12480 51.24 + 5698 56.22 2021 (Amadeus-Fiorello II) – 11176 46.35 + 4212 47.77(Amadeus) – 13805 54.51 + 6408 55.35 Negli ultimi cinque anni, per quanto concerne laparte (in onda ...

