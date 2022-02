Ripresa da record ma attenti ai rischi

Leggi su ecodibergamo

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’economia italiana è scivolata per colpa della pandemia che l’ha investita all’inizio di due anni fa ma nel 2021 ha recuperato «gran parte della caduta registrata», ha fatto sapere il ministero dell’Economia. C’è di che essere orgogliosi di una prova più brillante di quella di molti Paesi simili al nostro, senza dimenticare tuttavia che recuperare l’equilibrio momentaneamente perduto non equivale a rimettersi a correre come e più di prima. Il Prodotto interno lordo italiano nel 2021 è cresciuto del 6,5% rispetto all’anno precedente,un tasso di sviluppo che non si vedeva addirittura dal 1976, ma nel solo 2020 dei lockdown lo stesso indicatore era crollato dell’8,9%, come non succedeva dagli anni bui della Seconda guerra mondiale.