Ornella Muti flop a Sanremo 2022? Selvaggia Lucarelli attacca il suo intervento e non solo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La prima serata è andata e questo significa che le polemiche sono dietro l'angolo e le prime riguardano Ornella Muti e il suo presunto flop a Sanremo 2022. Proprio l'attrice è stata la prima donna a calcare il palco dell'Ariston come co-conduttrice di Amadeus ma quello che possiamo dire a fine serata è che tutto sembrava tranne questo. Ornella Muti, bellissima e sorridente, è apparsa impacciata sul palco e anche un po' lontana dalla figura che tutti ci aspettavamo. Ancora una volta Amadeus ha promesso grandi cose per le donne e per la 'quota rosa' che ha scelto di schierare in questo Festival ma sembra proprio che la spinta non porti mai a niente e lo stesso è successo con Ornella Muti quest'anno. Durante la serata l'attrice si è ...

