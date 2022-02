Ornella Muti con lo spacco hot e l’incidente sulla scala a Sanremo 2022 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Glam al Festival di Sanremo, con Ornella Muti regina indiscussa della prima serata. Nel ruolo di co-conduttrice la diva del cinema italiano ha affiancato Amadeus per il gran debutto dell’edizione 2022 della kermesse musicale. La Muti ha calcato il palco più famoso del nostro Paese con la sensualità che la contraddistingue. Durante i lanci degli artisti in gara è apparta forse un po’ timida, ma non certo nel look, dove non si è risparmiata. E c’è stato spazio anche per un momento hot. A pois in conferenza Già durante la conferenza stampa del pomeriggio, Ornella Muti aveva dato prova della sua classe, con un elegante tubino blu con pois colorati di Ulyana Sergeenko (stilista a cui è molto legata e per cui in passato si era anche messa a nudo). Il modello avvitato ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Glam al Festival di, conregina indiscussa della prima serata. Nel ruolo di co-conduttrice la diva del cinema italiano ha affiancato Amadeus per il gran debutto dell’edizionedella kermesse musicale. Laha calcato il palco più famoso del nostro Paese con la sensualità che la contraddistingue. Durante i lanci degli artisti in gara è apparta forse un po’ timida, ma non certo nel look, dove non si è risparmiata. E c’è stato spazio anche per un momento hot. A pois in conferenza Già durante la conferenza stampa del pomeriggio,aveva dato prova della sua classe, con un elegante tubino blu con pois colorati di Ulyana Sergeenko (stilista a cui è molto legata e per cui in passato si era anche messa a nudo). Il modello avvitato ...

