Olimpiadi Pechino 2022 | altri 32 contagi

(Adnkronos) – altri 32 casi di coronavirus sono stati confermati a Pechino dagli organizzatori delle Olimpiadi invernali. Tra loro ci sono 15 persone arrivate dall'estero, mentre gli altri 17 positivi sono stati registrati tra coloro che erano già all'interno della bolla olimpica. I nuovi dati comprendono anche nove atleti o membri delle squadre. Salgono così a 232 i casi di Covid-19 rivelati ai Giochi invernali di Pechino dal 23 gennaio. In base alle norme introdotte dagli organizzatori, tutti i partecipanti alle Olimpiadi, dagli atleti ai giornalisti, sono separati dal resto della popolazione cinese. Chiunque risulta positivo al molecolare viene isolato in un hotel ad hoc. L'articolo proviene da Italia Sera.

