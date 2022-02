Minnie cambia look: abbandona il vestito a pois per un tailleur pantalone (Di mercoledì 2 febbraio 2022) In occasione del 30° anniversario della di Disneyland Paris la designer inglese McCartney realizza un completo pantalone blu a pois, abito iconico del brand ridisegnando la silhouette della topolina più famosa della Disney. Minnie Mouse ha accompagnato generazioni di bambini e ha continuato a farlo anche ora che sono diventati adulti con il suo solito vestitino rosso a pois neri. Il personaggio è tra i più iconici del mondo Disney e dunque, anche uno dei più longevi. La sua prima apparizione risale al 1928 contemporaneamente all’eterno fidanzato Topolino. Hanno debuttato insieme con il primo cortometraggio dal titolo L’aereo impazzito che ha dato vita alla lunga e fortunata serie Mickey Mouse. In questi quasi 100 anni di storia, Minnie è rimasta sempre uguale. Non è mancata l’evoluzione grafica e di ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 2 febbraio 2022) In occasione del 30° anniversario della di Disneyland Paris la designer inglese McCartney realizza un completoblu a, abito iconico del brand ridisegnando la silhouette della topolina più famosa della Disney.Mouse ha accompagnato generazioni di bambini e ha continuato a farlo anche ora che sono diventati adulti con il suo solito vestitino rosso aneri. Il personaggio è tra i più iconici del mondo Disney e dunque, anche uno dei più longevi. La sua prima apparizione risale al 1928 contemporaneamente all’eterno fidanzato Topolino. Hanno debuttato insieme con il primo cortometraggio dal titolo L’aereo impazzito che ha dato vita alla lunga e fortunata serie Mickey Mouse. In questi quasi 100 anni di storia,è rimasta sempre uguale. Non è mancata l’evoluzione grafica e di ...

