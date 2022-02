Milan, si studia il colpo per il post Ibra in attacco: i nomi in lista (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Calciomercato Milan: il dopo Ibrahimovic costa 40 milioni. I rossoneri pensano a David del Lille e non solo Il Milan oltre al difensore sta cercando anche un profilo offensivo che dovrà prendere il posto di Ibrahimovic nelle prossime stagioni. I rossoneri hanno diversi nomi in lista e il primo è quello di David del Lille, anche se la sua valutazione è di 40 milioni. Come lui anche Isaak della Real Sociedad. Meno costoso è Lang del Bruges, valutazione di 25 milioni. Al momento non convince la pista Belotti, che andrebbe via a zero dal Torino a giugno. CONTINUA SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Calciomercato: il dopohimovic costa 40 milioni. I rossoneri pensano a David del Lille e non solo Iloltre al difensore sta cercando anche un profilo offensivo che dovrà prendere ilo dihimovic nelle prossime stagioni. I rossoneri hanno diversiine il primo è quello di David del Lille, anche se la sua valutazione è di 40 milioni. Come lui anche Isaak della Real Sociedad. Meno costoso è Lang del Bruges, valutazione di 25 milioni. Al momento non convince la pista Belotti, che andrebbe via a zero dal Torino a giugno. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Il #Milan studia il colpo in attacco per l'estate ?? - PianetaMilan : .@acmilan, #Pioli studia due mosse per il #DerbyMilano. #Calciomercato, aiuto dalla @juventusfc - #Derby… - Frances13758250 : RT @MilanNewsit: Milan, Pioli studia le mosse per il derby: Kessie trequartista per limitare Brozovic - sportli26181512 : Milan, Pioli studia le mosse per il derby: Kessie trequartista per limitare Brozovic: Stefano Pioli prepara il derb… - MilanNewsit : Milan, Pioli studia le mosse per il derby: Kessie trequartista per limitare Brozovic -

Ultime Notizie dalla rete : Milan studia Milan, si studia il colpo per il post Ibra in attacco: i nomi in lista ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Calciomercato Milan: il dopo Ibrahimovic costa 40 milioni. I rossoneri pensano a David del Lille e non solo Il Milan oltre al difensore sta cercando anche un profilo offensivo che dovrà prendere il posto di Ibrahimovic nelle prossime stagioni. I rossoneri hanno diversi nomi in lista e il primo ...

Kessie torna per il derby della svolta. E Pioli prepara la mossa 'anti - Brozovic' ...prova all'altezza della situazione in un match che arriva in un momento molto delicato per il Milan.l'appuntamento di sabato pomeriggio assume un'importanza strategica e per il quale Pioli studia una ...

Milan, Pioli studia le mosse per il derby: Kessie trequartista per limitare Brozovic TUTTO mercato WEB Milan, Kessie indispensabile a tempo: nel futuro Sanches e Pobega Pochi giorni al derby scudetto (sabato alle 18) che può ridare speranza o spegnere i sogni del Milan e a Milanello Stefano Pioli studia le mosse anti-Inter. Tomori lavora a parte e prova a bruciare i ...

Milan, l'alternativa a Botman è Bremer. Ma sul brasiliano l'Inter è più avanti Il grande obiettivo estivo del Milan per la rinforzare la difesa è sempre Sven Botman del Lille. Ma non sarà facile arrivare a lui visto che i francesi chiedono parecchi milioni di ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Calciomercato: il dopo Ibrahimovic costa 40 milioni. I rossoneri pensano a David del Lille e non solo Iloltre al difensore sta cercando anche un profilo offensivo che dovrà prendere il posto di Ibrahimovic nelle prossime stagioni. I rossoneri hanno diversi nomi in lista e il primo ......prova all'altezza della situazione in un match che arriva in un momento molto delicato per il.l'appuntamento di sabato pomeriggio assume un'importanza strategica e per il quale Pioliuna ...Pochi giorni al derby scudetto (sabato alle 18) che può ridare speranza o spegnere i sogni del Milan e a Milanello Stefano Pioli studia le mosse anti-Inter. Tomori lavora a parte e prova a bruciare i ...Il grande obiettivo estivo del Milan per la rinforzare la difesa è sempre Sven Botman del Lille. Ma non sarà facile arrivare a lui visto che i francesi chiedono parecchi milioni di ...