Milan | Adani | “Nota di merito per Pioli che continua a perdere giocatori”

(Di mercoledì 2 febbraio 2022), ex difensore, ha parlato dele ha fatto i complimenti aper come sta gestendo tutte le difficoltà di questa stagione.

Leleha dichiarato che ilè il futuro, elogiando il progetto del diavolo, idem Sacchi, che però ha spronato ila svegliarsi e a non mollare, e anche Kloop, anche lui rimasto ...Vieri,, Ventola e Cassano hanno intrattenuto il loro pubblico parlando dei colpi delle big di ... ma anche la scelta deldi non sostituire l'infortunato Kjaer. "VOTI" - Cassano parte subito ...Intervenuto alla Bobo TV, Gabriele Adani ha parlato di Milan dicendo: “Il Milan è riuscito a sopportare la perdita di Donnarumma, di Calhanoglu, hanno giocato la metà delle ...Adani sui nomi che circolano in orbita Milan per il calciomercato estivo: 'Sul medio termine, serve un innesto sulla trequarti. Gli unici a soffrire sarebbero i tifosi, che devono capire una cosa: il ...