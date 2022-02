M5S, Cirillo: “Strage di tartarughe, Centro soccorso e associazioni facciano rete per tutelare la specie” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Dobbiamo lavorare per il potenziamento del Centro di primo soccorso dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella e rafforzare il coordinamento con le associazioni di categoria e la Stazione Zoologica Anton Dohrn, per mettere un freno a quella che sta assumendo i contorni di una vera e propria mattanza di tartarughe nelle nostre acque. Un fenomeno sempre più allarmante, alla luce del ritrovamento di 15 esemplari di Caretta Caretta trovate morte nei giorni scorsi, vittime dell’inquinamento da plastica, della pesca accidentale e delle imbarcazioni che le urtano inavvertitamente. Un rischio reso ancora più alto dalle basse temperature del mare in questo periodo, che rendono le tartarughe più fragili”. Lo dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Luigi ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Dobbiamo lavorare per il potenziamento deldi primodell’Area Marina Protetta di Punta Campanella e rafforzare il coordinamento con ledi categoria e la Stazione Zoologica Anton Dohrn, per mettere un freno a quella che sta assumendo i contorni di una vera e propria mattanza dinelle nostre acque. Un fenomeno sempre più allarmante, alla luce del ritrovamento di 15 esemplari di Caretta Caretta trovate morte nei giorni scorsi, vittime dell’inquinamento da plastica, della pesca accidentale e delle imbarcazioni che le urtano inavvertitamente. Un rischio reso ancora più alto dalle basse temperature del mare in questo periodo, che rendono lepiù fragili”. Lo dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Luigi ...

