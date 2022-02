Luca Argentero, il lutto che ha colpito la moglie e la figlia. Perché l’attore di Doc non è a Sanremo 2022? (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Luca Argentero non sarà sul palco dell’Ariston come ospite del Festival di Sanremo 2022. Un grave lutto ha infatti colpito la sua famiglia, in particolare la moglie Cristina Marino e sua figlia, Nina Speranza. Così l’attore, nonostante il grande successo che sta avendo anche la seconda stagione di DOC – Nelle tue mani, ha dovuto rinunciare all’ospitata sul palco più importante d’Italia. Luca Argentero: il lutto che ha colpito la moglie e la figlia Un grave lutto ha colpito la moglie e la figlia di Luca Argentero, proprio ora che lui ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 2 febbraio 2022)non sarà sul palco dell’Ariston come ospite del Festival di. Un graveha infattila sua famiglia, in particolare laCristina Marino e sua, Nina Speranza. Così, nonostante il grande successo che sta avendo anche la seconda stagione di DOC – Nelle tue mani, ha dovuto rinunciare all’ospitata sul palco più importante d’Italia.: ilche halae laUn gravehalae ladi, proprio ora che lui ...

Advertising

rtl1025 : ?? Ospiti stasera Checco Zalone, Laura Pausini, Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Ci saranno anche Arisa e Malika… - pizzacoananas : Raga ma è vero che Luca Argentero non ci sarà stasera come ospite a Sanremo? Avevo letto un articolo, ma non ne son… - infoitcultura : Luca Argentero non sarà presente questa sera al Festival di Sanremo: l’attore sarà assente a causa di un grave lutto - infoitcultura : Luca Argentero salta Sanremo, è morto il papà della moglie Cristina Marino - FraLauricella : #Sanremo2022 A condurre insieme ad Amadeus #LorenaCesarini. Tra gli ospiti #LauraPausini, #CheccoZalone, #Arisa,… -