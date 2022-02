LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2022 in DIRETTA: ultima salita! Nibali è nel gruppo di testa con Evenepoel e Valverde (Di mercoledì 2 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA TAPPA DELLA ETOIL DE BESSEGES 17:23 Manca poco allo scollinamento del GPM. Evenepoel ha preso qualche metro di vantaggio su tutti gli altri! 17:22 Prova a stargli dietro il russo Aleksander Vlasov, al debutto con la Bora Hansgrohe. 17:21 ATTENZIONE! Attacco fulmineo di Remco Evenepoel! 17:21 Tolhoek prova a tirare dritto, ma viene subito ripreso. 17:20 Prova ora l’attacco Mas! Lo seguono Luis Leon Sanchez, Remco Evenepoel e Antwan Tolhoek. 17:19 Si mette in testa addirittura Enric Mas, al lavoro per il capitano Alejandro Valverde. 17:17 Sono ormai rimasti in pochi a giocarsi la vittoria, il gruppo in testa conta non più di 25 unità. 17:17 Vincenzo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA PRIMA TAPPA DELLA ETOIL DE BESSEGES 17:23 Manca poco allo scollinamento del GPM.ha preso qualche metro di vantaggio su tutti gli altri! 17:22 Prova a stargli dietro il russo Aleksander Vlasov, al debutto con la Bora Hansgrohe. 17:21 ATTENZIONE! Attacco fulmineo di Remco! 17:21 Tolhoek prova a tirare dritto, ma viene subito ripreso. 17:20 Prova ora l’attacco Mas! Lo seguono Luis Leon Sanchez, Remcoe Antwan Tolhoek. 17:19 Si mette inaddirittura Enric Mas, al lavoro per il capitano Alejandro. 17:17 Sono ormai rimasti in pochi a giocarsi la vittoria, ilinconta non più di 25 unità. 17:17 Vincenzo ...

