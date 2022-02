Leucemia linfocitica cronica | su Nature lo studio che certifica i 10 anni di remissione dalla malattia grazie al trattamento Car-t

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Diecidialcon le CAR-T. È il traguardo che i ricercatori dell’Università della Pennsylvania hanno documentato con orgoglio sulla rivista. I ricercatori, guidati dallo scienziato J. Joseph Melenhorst, hanno descritto l’eccezionale risultato registrato in due pazienti trattati nel 2011 con la rivoluzionaria terapia basata sull’infusione di cellule T del recettore chimerico dell’antigene, o CAR-T. Si tratta di linfociti prelevati dai pazienti e poi geneticamente modificati in modo da potenziare la loro capacità di riconoscere e uccidere i tumori. Le CAR-T non solo hanno funzionato, ma il loro effetto è stato duraturo, arrivando al traguardo dei dieci ...