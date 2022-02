Le migliori app per sapere che vino è (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Quando scegliamo una bottiglia di vino al ristorante dobbiamo sempre fidarci del cameriere o del sommelier che ce la consiglia, sperando che abbia un buon sapore e che valga i soldi spesi. Nell'era della tecnologia però possiamo fare molto di più: possiamo utilizzare delle app per riconoscere le bottiglie (o le etichette) e capire così che tipo di vino stiamo bevendo, così da renderci conto se è davvero quello che avevamo ordinato e se si abbina bene al tipo di piatto che stiamo mangiando, così da avere sempre a portata di mano un vero sommelier virtuale. Nella seguente guida troveremo elencate le migliori app per gli appassionati di vino per Android e per iPhone, così da averla sempre a portata di mano quando andiamo in un ristorante costoso e vogliamo verificare se il vino che abbiamo scelto è quello ... Leggi su navigaweb (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Quando scegliamo una bottiglia dial ristorante dobbiamo sempre fidarci del cameriere o del sommelier che ce la consiglia, sperando che abbia un buon sapore e che valga i soldi spesi. Nell'era della tecnologia però possiamo fare molto di più: possiamo utilizzare delle app per riconoscere le bottiglie (o le etichette) e capire così che tipo distiamo bevendo, così da renderci conto se è davvero quello che avevamo ordinato e se si abbina bene al tipo di piatto che stiamo mangiando, così da avere sempre a portata di mano un vero sommelier virtuale. Nella seguente guida troveremo elencate leapp per gli appassionati diper Android e per iPhone, così da averla sempre a portata di mano quando andiamo in un ristorante costoso e vogliamo verificare se ilche abbiamo scelto è quello ...

Advertising

GizChinait : Rendi le tue foto più belle con queste app #ANDROID #IOS - coder_487 : RT @KasperskyLabIT: Le migliori #app di #autenticazione per #Android, #iOS, #Windows e #macOS > - BotSecx : RT @KasperskyLabIT: Le migliori #app di #autenticazione per #Android, #iOS, #Windows e #macOS > - CyberSecHub0 : RT @KasperskyLabIT: Le migliori #app di #autenticazione per #Android, #iOS, #Windows e #macOS > - s4msecurity : RT @KasperskyLabIT: Le migliori #app di #autenticazione per #Android, #iOS, #Windows e #macOS > -

Ultime Notizie dalla rete : migliori app San Valentino: le idee Microsoft Surface e Xbox ... Dolby Atmos e DTS Headphone:X, la cui personalizzazione è disponibile tramite l'app Xbox Accessori,... Con EA Play, gli abbonati hanno accesso a una raccolta dei migliori titoli di EA, a esclusive ...

Petrolio: cosa ha deciso l'OPEC+ e cosa succederà ai prezzi del greggio ...eToro? Con la funzione CopyTrader ? puoi investire copiando in automatico le strategie dei migliori ...usare diverse piattaforme di investimento fare trading anche fuori casa o ufficio con le app per ...

Le migliori app che ti pagano se le usi Wired Italia Migliori telefoni Android 2022 Quale smartphone Android comprare nel 2022? Ecco i modelli migliori dai più economici ai top di gamma più costosi. Prezzi, caratteristiche e novità. Il mercato degli smartphone Android offre una ...

Pagare le bollette online: le migliori offerte di febbraio 2022 Tra i vantaggi della modernità ce n’è uno davvero molto interessante: pagare le bollette online. Se un tempo poteva trattarsi di una possibilità offerta da pochi fornitori di luce e gas, sono sempre d ...

... Dolby Atmos e DTS Headphone:X, la cui personalizzazione è disponibile tramite l'Xbox Accessori,... Con EA Play, gli abbonati hanno accesso a una raccolta deititoli di EA, a esclusive ......eToro? Con la funzione CopyTrader ? puoi investire copiando in automatico le strategie dei...usare diverse piattaforme di investimento fare trading anche fuori casa o ufficio con leper ...Quale smartphone Android comprare nel 2022? Ecco i modelli migliori dai più economici ai top di gamma più costosi. Prezzi, caratteristiche e novità. Il mercato degli smartphone Android offre una ...Tra i vantaggi della modernità ce n’è uno davvero molto interessante: pagare le bollette online. Se un tempo poteva trattarsi di una possibilità offerta da pochi fornitori di luce e gas, sono sempre d ...