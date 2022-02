Genoa | Spors | «Io e Blessin parliamo la stessa lingua calcistica Salvezza? Ci credo»

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il g.m. delha parlato degli obiettivi dei rossoblù da qui a fine stagione Johannes, general manager del, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato degli obiettivi del club rossoblù da qui al termine della stagione. MERCATO GIOVANE – «Cerchiamo di reclutare giocatori giovani di grande talento e ad alto potenziale, da abbinare a chi garantisce invece leadership grazie a esperienza e conoscenza del club. Penso a Badelj, Bani, Criscito, Destro, Sirigu. Non ho una squadra di ventenni. Ma se devo investire, ha più senso farlo su quanti possono incrementare il loro potenziale a beneficio del club. Hefti, Yeboah, Gudmundsson sono giovani, ma non vengono dalle giovanili». SHEVCHENKO E– «La cosa più importante secondo me è avere una linea molto chiara di ...

Il vento del nord ha spazzato via il Genoa che c'era per scoprirne uno tutto nuovo. La rivoluzione coraggiosa di Spors si è compiuta con un'accelerazione finale che ha chiuso il mercato di gennaio, quello della disperazione e a volte della speranza. La strategia di mercato del direttore sportivo Johannes Spors è stata una sorta di "manifesto" sulle intenzioni del Genoa targato 777 Partners. Portare il club più antico d'Italia direttamente nel futuro". Joahnnes Spors non si nasconde e non ha dubbi. L'avventura al Genoa è appena iniziata e nonostante il momento difficile il futuro ...