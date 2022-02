Dottor Ruggiero: “Condizioni Osimhen, vi dico tutto. Napoli società fantastica” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Victor Osimhen dovrà giocare ancora con la maschera di protezione, il Dottor Roberto Ruggiero dice: “In arrivo un modello più piccolo“. Il giocatore nigeriano si sta riprendendo dall’infortunio che lo ha tenuto bloccato per tutto il mese di dicembre. L’intervento allo zigomo è stato molto complesso, ma ora si vede la luce in fondo al tunnel. Il Napoli attende i gol di Osimhen. Anche perché il giocatore sta migliorando sotto tutti i punti di vista. “Stamattina abbiamo fatto un’altra consulenza, gli abbiamo modificato la vecchia maschera e abbiamo visto se era perfettamente funzionante. Ci siamo consigliati con il professor Tartaro e ci ha chiesto altre modifiche. Abbiamo dovuto fare la scansione e tutto, i rapporti anatomici sono cambiati, il ragazzo è in via di ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Victordovrà giocare ancora con la maschera di protezione, ilRobertodice: “In arrivo un modello più piccolo“. Il giocatore nigeriano si sta riprendendo dall’infortunio che lo ha tenuto bloccato peril mese di dicembre. L’intervento allo zigomo è stato molto complesso, ma ora si vede la luce in fondo al tunnel. Ilattende i gol di. Anche perché il giocatore sta migliorando sotto tutti i punti di vista. “Stamattina abbiamo fatto un’altra consulenza, gli abbiamo modificato la vecchia maschera e abbiamo visto se era perfettamente funzionante. Ci siamo consigliati con il professor Tartaro e ci ha chiesto altre modifiche. Abbiamo dovuto fare la scansione e, i rapporti anatomici sono cambiati, il ragazzo è in via di ...

