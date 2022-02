Covid oggi Fvg | 3 497 contagi e 14 morti | bollettino 2 febbraio

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.497 ida coronavirus, 2, in Friuli Venezia Giulia. Lo riferisce ilcon i datidella Regione specificando che su 710.389 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.087 nuovi, con una percentuale di positività dello 0,15%. Sono inoltre 18.371 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 2.410 casi (13,11%). Si registrano i decessi di 14 persone. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 41 di cui 29 non immunizzate e 12 vaccinate mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 498. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella da 40-49 anni (17,41%), seguita da 50-59 (15,41%) e 30-39 (13,81%). La fascia 20-29 si attesta al ...

Sono 3.497 i contagi da coronavirus, 2 febbraio, in Friuli Venezia Giulia. Lo riferisce il bollettino con i dati della Regione specificando che su 710.389 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.087 nuovi contagi, con una ... Scatta da oggi 2 febbraio l'obbligo della vaccinazione anti Covid per gli over 50.