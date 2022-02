Calendario gare Marcell Jacobs: il programma indoor. “Devo entrare in forma per i Mondiali” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Marcell Jacobs ha ufficializzato in maniera definitiva quale sarà il suo programma per le gare indoor nel corso del mese appena incominciato. Il Campione Olimpico dei 100 metri tornerà in pista a distanza di sei mesi dall’apoteosi di Tokyo e si cimenterà sui 60 metri. L’esordio è atteso per il 4 febbraio all’ISTAF indoor Tour di Berlino: batteria ed eventuale finale per l’azzurro, che scalderà la gamba alla Mercedes Benz Arena della capitale tedesca proprio come lo scorso anno (atteso il duello col padrone di casa Kevin Kranz, battuto agli Europei 2021). Successivamente Marcell Jacobs correrà a Lodz (Polonia, 11 febbraio), a Lievin (Francia, 17 febbraio) e ai Campionati Italiani Assoluti (Ancona, 26-27 febbraio). La comunicazione, sostanzialmente già ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 febbraio 2022)ha ufficializzato in maniera definitiva quale sarà il suoper lenel corso del mese appena incominciato. Il Campione Olimpico dei 100 metri tornerà in pista a distanza di sei mesi dall’apoteosi di Tokyo e si cimenterà sui 60 metri. L’esordio è atteso per il 4 febbraio all’ISTAFTour di Berlino: batteria ed eventuale finale per l’azzurro, che scalderà la gamba alla Mercedes Benz Arena della capitale tedesca proprio come lo scorso anno (atteso il duello col padrone di casa Kevin Kranz, battuto agli Europei 2021). Successivamentecorrerà a Lodz (Polonia, 11 febbraio), a Lievin (Francia, 17 febbraio) e ai Campionati Italiani Assoluti (Ancona, 26-27 febbraio). La comunicazione, sostanzialmente già ...

