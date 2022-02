Bosch, operai in esubero. Ma il danno maggiore è la perdita di conoscenze tecnologiche (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ironia del destino, proprio nei giorni in cui si celebra con la consueta pompa la “canzone italiana” a Sanremo, Modugno – purtroppo un altro Modugno, non Domenico – è salito alla ribalta. Un’altra canzone – non certo Volare – ma ben altra musica, quella dell’ennesima triste storia italiana, di un’Italia che non cambia, che preferisce non vedere o addirittura dimenticare i propri limiti, i propri gravi problemi. Parlo di esuberi, di innovazione, tecnologia, investimenti, piani industriali. Parlo dello stabilimento Bosch di Modugno, a pochissimi chilometri da Bari: un centro produttivo una volta ai vertici della capacità innovativa mondiale, dove nel 1987, mentre era proprietà Fiat, fu realizzato il primo motore diesel common rail, un gioiello di tecnologia che rivoluzionò il mercato automobilistico, determinando il trionfo della propulsione diesel su quella a benzina, e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ironia del destino, proprio nei giorni in cui si celebra con la consueta pompa la “canzone italiana” a Sanremo, Modugno – purtroppo un altro Modugno, non Domenico – è salito alla ribalta. Un’altra canzone – non certo Volare – ma ben altra musica, quella dell’ennesima triste storia italiana, di un’Italia che non cambia, che preferisce non vedere o addirittura dimenticare i propri limiti, i propri gravi problemi. Parlo di esuberi, di innovazione, tecnologia, investimenti, piani industriali. Parlo dello stabilimentodi Modugno, a pochissimi chilometri da Bari: un centro produttivo una volta ai vertici della capacità innovativa mondiale, dove nel 1987, mentre era proprietà Fiat, fu realizzato il primo motore diesel common rail, un gioiello di tecnologia che rivoluzionò il mercato automobilistico, determinando il trionfo della propulsione diesel su quella a benzina, e ...

Advertising

fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: BOSCH 'Su 2000 operai, circa 700 saranno collocati in esubero - termine villanissimo per dire licenziamenti'. La riflessio… - ilfattoblog : BOSCH 'Su 2000 operai, circa 700 saranno collocati in esubero - termine villanissimo per dire licenziamenti'. La ri… - Patty66509580 : #GovernoDeiPeggiori #DraghiVattene Bosch, operai in esubero. Ma il danno maggiore è la perdita di conoscenze tecn… - BurtulPolastri : @Ariachetira gli operai della bosch quelli che parlano ...di sinistra se la prendono con Giorgetti proprio lui che… - Vanson61 : Gli operai #bosch che urlano contro #giorgetti dimenticano chi c’era al ministrero dello sviluppo economico prima e… -