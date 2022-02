Amici 21, allievi positivi in casetta? Sui social qualcosa non convince (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Cresce la preoccupazione ad Amici 21. Nella scuola è scoppiato l’allarme Covid, e qualcosa non convince i fans. E’ un momento particolarmente complicato per gli allievi di Amici 21. Il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Cresce la preoccupazione ad21. Nella scuola è scoppiato l’allarme Covid, enoni fans. E’ un momento particolarmente complicato per glidi21. Il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

Advertising

anijtx : RT @heythereelena: Gli allievi di Amici obbligati a registrare gli audio per lo speciale mezzi morti in hotel col covid #amici21 https://t… - VelvetMagIta : #Amici21, il #Covid è ancora una minaccia: altri allievi positivi? #VelvetMag #Velvet - Maribi28064401 : Sangio, Aka7, Irama ed Emma... Gli ex allievi di Amici oggi saranno tutti sul palco dell'ariston... The queen ne… - ParliamoDiNews : Amici 21, allievi positivi? Indizi e dubbi sul Web, cosa non convince #amici #allievi #positivi #indizi #dubbi… - seize_the_day10 : @amicii_news Sto leggendo solo commenti negativi su una cosa ironica. Dai io seguo amici da sempre e la Celentano è… -