WWE: I piani iniziali di Wrestlemania 38 prevedevano che Shane McMahon avrebbe affrontato Seth Rollins (Di martedì 1 febbraio 2022) Shane McMahon ha fatto il suo ritorno sugli schermi della WWE questa domenica nell’ultima edizione della Royal Rumble, dopo una lunga pausa iniziata a seguito della sua sconfitta nel suo match di Wrestlemania 37 contro il Monster Among Man, Braun Strowman. In seguito alla Rumble, sono girate molte indiscrezioni riguardanti forti lamentele provenienti dal backstage causate proprio dallo stesso Shane per la sua gestione creativa dell’incontro. A causa di questo malcontento, i piani previsti per i suoi futuri impegni nel ring sembrano essere stati rivoluzionati. Cambiamenti continui Secondo quanto riportato da Dave Meltzer durante l’ultima edizione radiofonica del Wrestling Observer, Shane MacMahon avrebbe dovuto prendere parte all’Elimination Chamber match ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 1 febbraio 2022)ha fatto il suo ritorno sugli schermi della WWE questa domenica nell’ultima edizione della Royal Rumble, dopo una lunga pausa iniziata a seguito della sua sconfitta nel suo match di37 contro il Monster Among Man, Braun Strowman. In seguito alla Rumble, sono girate molte indiscrezioni riguardanti forti lamentele provenienti dal backstage causate proprio dallo stessoper la sua gestione creativa dell’incontro. A causa di questo malcontento, iprevisti per i suoi futuri impegni nel ring sembrano essere stati rivoluzionati. Cambiamenti continui Secondo quanto riportato da Dave Meltzer durante l’ultima edizione radiofonica del Wrestling Observer,MacMahondovuto prendere parte all’Elimination Chamber match ...

