WWE: All-in di Brock Lesnar, scelto Roman Reigns per WrestleMania con un’ambizione particolare (Di martedì 1 febbraio 2022) Il vortice di eventi di sabato sera non ha intaccato le sicurezze di Brock Lesnar. Il tradimento subito da Paul Heyman e la conseguente sconfitta nel match valido per il titolo WWE, con l’intervento di Roman Reigns a favorire la vittoria di Bobby Lashley hanno sortito l’effetto di far aumentare la voglia e determinazione di The Beast, che stanotte ha iniziato la Road to WrestleMania con grandi ambizioni. “Voglio un title vs title match!” Nel segmento iniziale di Raw, mentre Adam Pearce e Bobby Lashley discutevano di Elimination Chamber, Brock Lesnar è giunto sul ring pronto a combattere. Brock ha preso il microfono e ha raccontato gli ultimi eventi dal suo punto di vista, specificando di non portare rancore verso Lashley, anzi gli ha anche ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 1 febbraio 2022) Il vortice di eventi di sabato sera non ha intaccato le sicurezze di. Il tradimento subito da Paul Heyman e la conseguente sconfitta nel match valido per il titolo WWE, con l’intervento dia favorire la vittoria di Bobby Lashley hanno sortito l’effetto di far aumentare la voglia e determinazione di The Beast, che stanotte ha iniziato la Road tocon grandi ambizioni. “Voglio un title vs title match!” Nel segmento iniziale di Raw, mentre Adam Pearce e Bobby Lashley discutevano di Elimination Chamber,è giunto sul ring pronto a combattere.ha preso il microfono e ha raccontato gli ultimi eventi dal suo punto di vista, specificando di non portare rancore verso Lashley, anzi gli ha anche ...

