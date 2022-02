Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2022 ore 09:15 (Di martedì 1 febbraio 2022) Viabilità DEL 1 FEBBRAIO 2022 ORE 09.05 FLAVIA DONDOLNI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA FORTI RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA PRENESTINA E IL NODO CON LA A24 Roma TERAMO E PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24. SI STA IN CODA TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SEMPRE VERSO IL CENTRO, CODE SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI TRAFFICATA LA VIA CASSIA. ABBIAMO CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA OLGIATA E TORMBA DI NERONE PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO ANCORA RALLENTATO IL SERVIZIO SULLA LINEA ORTE FIUMICINO PER UN GUASTO AI SISTEMI DI GESTIONE NEI ... Leggi su romadailynews (Di martedì 1 febbraio 2022)DEL 1 FEBBRAIOORE 09.05 FLAVIA DONDOLNI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI TRA DIRAMAZIONESUD E ARDEATINA FORTI RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA PRENESTINA E IL NODO CON LA A24TERAMO E PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24. SI STA IN CODA TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SEMPRE VERSO IL CENTRO, CODE SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI TRAFFICATA LA VIA CASSIA. ABBIAMO CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA OLGIATA E TORMBA DI NERONE PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO ANCORA RALLENTATO IL SERVIZIO SULLA LINEA ORTE FIUMICINO PER UN GUASTO AI SISTEMI DI GESTIONE NEI ...

Advertising

Marialuisamean1 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità traffico rallentato a viale di Trastevere, tra piazza Flavio Biondo-Stazione Trastevere e piazza Mastai;… - romamobilita : #Roma #viabilità traffico rallentato a viale di Trastevere, tra piazza Flavio Biondo-Stazione Trastevere e piazza M… - romamobilita : #Roma #viabilità traffico rallentato a via Cassia, tra via Trionfale e via Flaminia; a via Nomentana, tra via del C… - romamobilita : #Roma #viabilità traffico intenso sulla Flaminia, tra il Grande Raccordo Anulare e Grottarossa; a via di Torrevecch… - romamobilita : #Roma #viabilità traffico rallentato sulla Flaminia, tra il Raccordo e viale di Tor di Quinto -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 31 - 01 - 2022 ore 20:30 VIABILITÀ DEL 31 GENNAIO 2022 ORE 20:20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... DALLE 23 DI QUESTA NOTTE E FINO ALLE 6 DI DOMANI 1 FEBBRAIO, PER LAVORI SULLA A1 ROMA - NAPOLI, E' CHIUSO IL ...

Metro 2, Lo Russo: 'Entro fine 2022 gara per realizzazione'. Lavori al via nel 2024 Cirio scrive a Roma per metro 2 Soldi che andrebbero a sommarsi appunto agli 828 milioni e permetterebbero di appaltare i lavori della Linea 2 da Rebaudengo fino al Politecnico . " A breve avremo una ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2022 ore 18:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews DEL 31 GENNAIO 2022 ORE 20:20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... DALLE 23 DI QUESTA NOTTE E FINO ALLE 6 DI DOMANI 1 FEBBRAIO, PER LAVORI SULLA A1- NAPOLI, E' CHIUSO IL ...Cirio scrive aper metro 2 Soldi che andrebbero a sommarsi appunto agli 828 milioni e permetterebbero di appaltare i lavori della Linea 2 da Rebaudengo fino al Politecnico . " A breve avremo una ...