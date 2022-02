(Di martedì 1 febbraio 2022) IlFC comunica cherisultati in precedenza positivi al Covid-19, siora. Restano al momento in attesa di sostenere le visite di idoneità previste dal protocollo sanitario, al fine così di potersi nuovamente aggregare al resto della rosa. Attualmente dunque all’interno delpersiste undi. Ilsi troverà a scendere di nuovo in campo il 6 Febbraio contro il Napoli, in un match valido per la Giornata 24 del campionato di Serie A 2021/2022. Con questo comunicato ufficiale diffuso sui canali del club, ilha informato della sostanziale estinzione del focolaio Covid che ha coinvolto il club nelle ...

Advertising

napolista : #Venezia, sette tesserati si sono negativizzati. Nel gruppo squadra un solo caso di positività Il focolaio che ha… - 100x100Napoli : Casa Venezia. Il club comunica che altri sette calciatori si sono negativizzati al Covid - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Venezia, sette tesserati negativizzati. Resta un positivo nel gruppo squadra - sscalcionapoli1 : Venezia, altri sette si sono negativizzati: è rimasto un solo positivo - TUTTOJUVE_COM : Venezia, sette tesserati negativizzati. Resta un positivo nel gruppo squadra -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia sette

Infine, sempre in provincia di, i militari hanno denunciato i proprietari di un ristorante ...luoghi più importanti d'Europa per la presenza di uccelli acquatici e uno dei peggiori tra i...Ilha reso noto che 'tesserati risultati in precedenza positivi al Covid - 19, si sono ora negativizzati. Restano al momento in attesa di sostenere le visite di idoneità previste dal ...VENEZIA NAPOLI CORONAVIRUS – Buone notizie in casa Venezia, sette calciatori sono risultati negativi al Covid-19. I lagunari ritrovano, dunque, sette pedine in vista del match di domenica contro il ...Il Venezia comunica che "sette tesserati risultati in precedenza positivi al Covid-19, si sono ora negativizzati. Restano al momento in attesa di sostenere le visite di idoneita' previste dal ...