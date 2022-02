Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 1/02/22 (Di martedì 1 febbraio 2022) Ma voi ci credete se vi dico che la parte finale della puntata di oggi di Uomini e Donne ho dovuto rivederla tipo 3 volte perché ogni volta, quando Matteo Ranieri e Federica Aversano iniziavano a commentare la loro esterna in studio io dopo massimo 3 minuti perdevo l’attenzione? No, vi giuro un incubo, ero pure con i tempi stretti e avrei dovuto iniziare a scrivere l’articolo subito dopo la puntata ma proprio non c’era verso di riuscire a convincere il mio cervello a seguire il loro dialogo oltre i 180 secondi, a un certo punto mi sono pure messa a pulire lo schermo del pc perché mi ero fossilizzata su una mini macchiolina di caffè che onestamente aveva molto più appeal dei dialoghi tra il tronista e la corteggiatrice. Ad ogni modo, al quarto ascolto non sono ancora sicurissima di aver capito di cosa abbiano parlato ... Leggi su isaechia (Di martedì 1 febbraio 2022) Ma voi ci credete se vi dico che la parte finale delladi oggi diho dovuto rivederla tipo 3 volte perché ogni volta, quando Matteo Ranieri e Federica Aversano iniziavano a commentare la loro esterna in studio io dopo massimo 3 minuti perdevo l’attenzione? No, vi giuro un incubo, ero pure con i tempi stretti e avrei dovuto iniziare a scrivere l’articolo subito dopo lama proprio non c’era verso di riuscire a convincere il mio cervello a seguire il loro dialogo oltre i 180 secondi, a un certo punto mi sono pure messa a pulire lo schermo del pc perché mi ero fossilizzata su una mini macchiolina di caffè che onestamente aveva molto più appeal dei dialoghi tra il tronista e la corteggiatrice. Ad ogni modo, al quarto ascolto non sono ancora sicurissima di aver capito di cosa abbiano parlato ...

Advertising

PagliariniSte : Ieri da Montecitorio sono andato via con una immagine: i senatori a vita Liliana Segre, Elena Cattaneo e Renzo Pian… - Europarl_IT : “Il coraggio delle donne afghane da generazioni ed il coraggio degli uomini che le hanno supportate è storia”. Co… - ItalyMFA : Congratulazioni e auguri al Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella da tutte le donne e gli uomini della Far… - Sara04400782 : RT @DonFabrizioC: Sono pochissimi gli uomini che Amano veramente una donna. Sono ancora meno le donne he Amano veramente un uomo. Molti fan… - pagan_norse : RT @blueislazy: Io voglio sapere chi ha messo in testa agli uomini che il mondo è pieno di donne pronte a far finta di essere state stuprat… -