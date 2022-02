Un posto al sole, anticipazioni 1° febbraio: un consiglio sbagliato (Di martedì 1 febbraio 2022) Ad Un posto al sole ci sarà nuovamente spazio per l'amicizia di Mariella e Cerruti. In particolare, il vigile, negli ultimi tempi, sta vivendo una profonda crisi di coppia con il dottor Sarti e, per distrarsi, ha iniziato a chattare online con altri uomini. La Altieri ha scoperto questo suo passatempo e lo ha bacchettato, esortandolo a smetterla subito di cercare altre persone in Rete e dedicarsi al suo rapporto con il medico. Tuttavia, Cerruti non sembrerà propenso ad ascoltare le dritte di Mariella, sempre più abbattuto e demoralizzato per l'atteggiamento di Sarti nei suoi confronti, che lo sta trascurando e mettendo da parte. I due amici, come rivelano le anticipazioni di oggi, martedì 1° febbraio, torneranno a confrontarsi su quella questione spinosa e la moglie di Guido si renderà conto che il medico sta ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 1 febbraio 2022) Ad Unalci sarà nuovamente spazio per l'amicizia di Mariella e Cerruti. In particolare, il vigile, negli ultimi tempi, sta vivendo una profonda crisi di coppia con il dottor Sarti e, per distrarsi, ha iniziato a chattare online con altri uomini. La Altieri ha scoperto questo suo passatempo e lo ha bacchettato, esortandolo a smetterla subito di cercare altre persone in Rete e dedicarsi al suo rapporto con il medico. Tuttavia, Cerruti non sembrerà propenso ad ascoltare le dritte di Mariella, sempre più abbattuto e demoralizzato per l'atteggiamento di Sarti nei suoi confronti, che lo sta trascurando e mettendo da parte. I due amici, come rivelano ledi oggi, martedì 1°, torneranno a confrontarsi su quella questione spinosa e la moglie di Guido si renderà conto che il medico sta ...

