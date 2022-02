Spiace per i ragazzi caricati dalla polizia. Anche perché la colpa non è loro (Di martedì 1 febbraio 2022) A Torino “duecento ragazzi hanno organizzato un presidio di protesta contro l’alternanza scuola lavoro dopo la morte di Lorenzo, il 18enne deceduto venerdì scorso a Udine durante l’ultimo giorno di stage. Gli studenti, intenzionati a fare un corteo nonostante le restrizioni previste dalla zona arancione, hanno cercato di forzare i cordoni delle forze dell’ordine schierate a bloccare l’intera piazza. Ci sono stati alcuni lanci di pietre, uova e bottiglie di vetro a cui la polizia ha risposto con alcune cariche”. Così la Stampa, giornale torinese. Avevano tentato Anche di forzare il blocco con un furgone, scrive l’Ansa. Anche a Milano, al grido “l’alternanza uccide” hanno provato a forzare un cordone di polizia per raggiungere la sede di Assolombarda (quindi il nemico sono le aziende?), ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 1 febbraio 2022) A Torino “duecentohanno organizzato un presidio di protesta contro l’alternanza scuola lavoro dopo la morte di Lorenzo, il 18enne deceduto venerdì scorso a Udine durante l’ultimo giorno di stage. Gli studenti, intenzionati a fare un corteo nonostante le restrizioni previstezona arancione, hanno cercato di forzare i cordoni delle forze dell’ordine schierate a bloccare l’intera piazza. Ci sono stati alcuni lanci di pietre, uova e bottiglie di vetro a cui laha risposto con alcune cariche”. Così la Stampa, giornale torinese. Avevano tentatodi forzare il blocco con un furgone, scrive l’Ansa.a Milano, al grido “l’alternanza uccide” hanno provato a forzare un cordone diper raggiungere la sede di Assolombarda (quindi il nemico sono le aziende?), ...

Advertising

davidemaggio : Da cittadino, felicissimo per #Mattarella ?? Mi spiace solo che un ottantenne non possa godersi la vecchiaia per ce… - alessia40112690 : RT @FmMosca: @Palazzo_Chigi Vi porto a conoscenza che a Rende un DOCENTE sospeso perché non vaccinato si è dato fuoco davanti alla caserma… - chopperSimone : RT @ErmesCamelot: Potete Morire di Fame, le scarpe agli Italiani non Mancano. Mi spiace per i Vs dipendenti. - AngyCottontail : Si raga mi spiace ma sarò una palla di negatività per un po’. - beyoncesstanac1 : RT @partesipanti: spiace per chi la pensa diversamente ma soleil è subdola, maleducata, odiosa, si crede simpatica, fa la vittima, è cattiv… -