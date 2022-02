Sicurezza: controlli in stazione e a bordo dei treni, tre arresti (Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Tre arrestati, 4 denunciati, 3.326 persone controllate e 7 contravvenzioni elevate: questo il bilancio dell’attività nell’ultimo week end della Polizia Ferroviaria del Compartimento per la Campania nelle principali stazioni e a bordo treni. I controlli, che sono stati intensificati per il maggior flusso dei viaggiatori legato agli spostamenti del fine settimana, sono stati svolti in collaborazione con personale del locale Presidio di Protezione Aziendale delle Fs Italiane che, attraverso l’utilizzo di un sistema di videosorveglianza all’avanguardia, ha consentito di monitorare con estrema efficienza e Sicurezza, i flussi dei passeggeri. In particolare, nella stazione Fs di Napoli Centrale, sabato mattina un cittadino nigeriano di 27 anni, irregolare sul territorio ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Tre arrestati, 4 denunciati, 3.326 persone controllate e 7 contravvenzioni elevate: questo il bilancio dell’attività nell’ultimo week end della Polizia Ferroviaria del Compartimento per la Campania nelle principali stazioni e a. I, che sono stati intensificati per il maggior flusso dei viaggiatori legato agli spostamenti del fine settimana, sono stati svolti in collaborazione con personale del locale Presidio di Protezione Aziendale delle Fs Italiane che, attraverso l’utilizzo di un sistema di videosorveglianza all’avanguardia, ha consentito di monitorare con estrema efficienza e, i flussi dei passeggeri. In particolare, nellaFs di Napoli Centrale, sabato mattina un cittadino nigeriano di 27 anni, irregolare sul territorio ...

