Sebastien Ogier | dal WRC alla LMP2

(Di martedì 1 febbraio 2022)ha iniziato il suo cammino di allontanamento dal WRC, annunciando il suo passaggioclasse.L’otto volte iridato farà l’intero mondiale Endurance con il Richard Mille Racing, scuderia tra le più rinomate della categoria. Il pilota provenzale sarà incluso in un equipaggio interessante. Charles Milesi sarà il pilota “di punta”: il giovane francese ha vinto l’ultima 24 ore di Le Mans in questa classe. Il terzo uomo è in realtà una donna, la 20enne Lilou Wadoux. La ragazza ha vinto lo scorso anno una gara nella Alpine Europa Cup, ed è considerata una giovane promettente.: primo contatto nel WECin: obiettivo Hypercar?è un pilota Toyota, e tutti ...

nataliamassena2 : RT @SalaStampRacing: ?? Ufficiale l'otto volte campione #WRC Sebastien Ogier debutterà con il Team @Richard_Mille Racing nella classe #LMP2… - DaniGuillen23 : RT @SalaStampRacing: ?? Ufficiale l'otto volte campione #WRC Sebastien Ogier debutterà con il Team @Richard_Mille Racing nella classe #LMP2… - Tuttipazziperi1 : Sébastien Ogier ha finalmente svelato il suo futuro. - motorionline : #WEC | Finalmente scopriamo cosa farà Sebastien Ogier in questo 2022 a parte il WRC: sarà impegnato a tempo pieno n… - MonteSan89 : RT @Italiaracing: L’otto volte iridato nel #WRC Sebastien Ogier affronterà la sua prima stagione nel FIA #WEC. Il francese guiderà l’Oreca… -

Ultime Notizie dalla rete : Sebastien Ogier

... Sébastiencorrerà nel World Endurance Championship. L'otto volte campione del mondo del Mondiale Rally, beffato per una manciata di secondi lo scorso fine settimana dal connazionale...Il franceseè stato annunciato oggi quale pilota ufficiale a tempo pieno del team Richard Mille. La squadra che gode del supporto tecnico del team Signatech ha confermato l'iscrizione ...L’otto volte campione del WRC passa in LMP2 per il suo esordio in pista. Charles Milesi e Lilou Wadoux completano l’equipaggio della Oreca-Gibson ...Si è dovuto accontentare del secondo posto nel Rally di Monte-Carlo, alle spalle dell'eterno Sébastien Loeb, ma Sébastien Ogier guarda già a un futuro ambizioso sulle piste. A 38 anni, Ogier è pronto ...