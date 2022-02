Sansonetti fuori dal coro: Mattarella al Colle perché subalterno al partito dei pm (Di martedì 1 febbraio 2022) Piero Sansonetti, direttore del Riformista ed esponente del fronte ultra-garantista, non applaude il Mattarella bis e ne spiega i motivi nel suo editoriale. L’errore, scrive, è quello di considerare Mattarella estraneo alla politica. Invece non lo è. “Ha una lunga biografia, in gran parte interna alla Dc e alle correnti che hanno sopravvissuto alla Dc, piena di battaglie politiche, di colpi dati e ricevuti, di vittorie e di sconfitte, di trofei, di ferite, di cicatrici. Non penso nemmeno che sia estraneo al mondo del potere. Raramente un Presidente della repubblica lo è. Mattarella è una espressione piena e legittima della prima e della seconda Repubblica. Io però credo che non ci sia niente di male ad essere interno alla politica”. LEGGI ANCHE Cacciari furioso: "Ignobile puntare su Mattarella". E ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 1 febbraio 2022) Piero, direttore del Riformista ed esponente del fronte ultra-garantista, non applaude ilbis e ne spiega i motivi nel suo editoriale. L’errore, scrive, è quello di considerareestraneo alla politica. Invece non lo è. “Ha una lunga biografia, in gran parte interna alla Dc e alle correnti che hanno sopravvissuto alla Dc, piena di battaglie politiche, di colpi dati e ricevuti, di vittorie e di sconfitte, di trofei, di ferite, di cicatrici. Non penso nemmeno che sia estraneo al mondo del potere. Raramente un Presidente della repubblica lo è.è una espressione piena e legittima della prima e della seconda Repubblica. Io però credo che non ci sia niente di male ad essere interno alla politica”. LEGGI ANCHE Cacciari furioso: "Ignobile puntare su". E ...

