Sanremo 2022: Ornella Muti in Scognamiglio con Armani sempre nel cuore (Di martedì 1 febbraio 2022) La co-conduttrice della prima serata del festival archivia la polemica sulla maison che la vestirà sul palco. Ad accompagnarla in questo debutto ci sarà il designer napoletano che coglie l'occasione di lanciare un messaggio di moda sostenibile Leggi su vanityfair (Di martedì 1 febbraio 2022) La co-conduttrice della prima serata del festival archivia la polemica sulla maison che la vestirà sul palco. Ad accompagnarla in questo debutto ci sarà il designer napoletano che coglie l'occasione di lanciare un messaggio di moda sostenibile

