Sanremo 2022 – Artisti in gara prima e seconda serata

(Di martedì 1 febbraio 2022) Amadeus ha reso nota la lista degliinlae ladel Festival di– Gliche si esibiranno martedì 1 febbraio Gianni Morandi – ‘Apri tutte le porte’; Noemi – ‘Ti amo non lo so dire’; La Rappresentante di Lista – ‘Ciao ciao’; Yuman – ‘Ora e qui; Giusy Ferreri – ‘Miele’; Dargen D’Amico – ‘Dove si balla’, Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir – ‘Domenica’, Rkomi – ‘Insuperabile’; Mahmood & Blanco – ‘Brividi’; Michele Bravi – ‘Inverno dei fiori’; Ana Mena – ‘Duecentomila ore’; Massimo Ranieri – ‘Lettera di là del mare’. Gliinmercoledì 2 febbraio Elisa – ‘O forse sei ...

SanremoRai : ?? @Mahmood_Music & #Blanco ?? #Brividi L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @AnaMenaMusic ?? #DuecentomilaOre L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @michele_bravi ?? #InvernoDeiFiori L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - Samueltfe : RT @SanremoRai: ?? @elisatoffoli ?? #OForseSeiTu L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - maaaaaaaammaa : RT @SanremoRai: ?? @MarroneEmma ?? #OgniVoltaÈCosì L’esibizione integrale è su RaiPlay ? -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

Di Andre Giove - 03/02/La nuova moda è il Fantasanremo. Scopriamo tutto su questo gioco e perché sta facendo divertire tantissime persone durante la kermesse. Il Festival diè entrato nel vivo e nelle prime due ...arrivato, da parte di Al Bano , l'atteso commento sull'imitazione che ha fatto di lui Checco Zalone ieri sera, al Festival di. L'attore ha parodiato il personaggio di un presunto cugino virologo del cantautore, con tanto di cappello in testa e imitandone la voce. Sebbene non abbia ancora visto la gag a lui ...In occasione della 72esima edizione del Festival di Sanremo, durante la sua prima esibizione letteralmente da Brividi con Blanco, Mahmood ha indossato gli orecchini Millenia e Mesmera e l’anello ...Anche Sanremo, che durante la prima serata del Festival si è trasformata in una discoteca in teatro sulle note dei Meduza, ha contribuito a gettare acqua sul fuoco.