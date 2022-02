Salute: le mani dei musicisti e il rischio 'overuse', consigli dal chirurgo (Di martedì 1 febbraio 2022) Milano, 1 feb. (Adnkronos Salute) - Concerti, tournée, lezioni ed esercitazioni, o giorni interminabili di prove no stop e serate live come quelli che attendono l'orchestra dell'Ariston nella maratona festivaliera che si apre oggi. Per le full immersion davanti allo spartito i musicisti rischiano "la cosiddetta sindrome da 'overuse', un uso eccessivo o improprio dell'arto superiore" che può comprometterne la Salute e le performance. Lo spiega Giorgio Pajardi, direttore dell'Unità operativa di Chirurgia della mano del Gruppo MultiMedica e docente all'università Statale di Milano, che in occasione del Sanremo numero 72 consiglia ai professionisti del pentagramma di "fermarsi ad 'ascoltare le mani', per cogliere eventuali disturbi ed evitare di andare incontro a vere e proprie ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Milano, 1 feb. (Adnkronos) - Concerti, tournée, lezioni ed esercitazioni, o giorni interminabili di prove no stop e serate live come quelli che attendono l'orchestra dell'Ariston nella maratona festivaliera che si apre oggi. Per le full immersion davanti allo spartito irischiano "la cosiddetta sindrome da '', un uso eccessivo o improprio dell'arto superiore" che può comprometterne lae le performance. Lo spiega Giorgio Pajardi, direttore dell'Unità operativa di Chirurgia della mano del Gruppo MultiMedica e docente all'università Statale di Milano, che in occasione del Sanremo numero 72a ai professionisti del pentagramma di "fermarsi ad 'ascoltare le', per cogliere eventuali disturbi ed evitare di andare incontro a vere e proprie ...

