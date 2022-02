Parma | apre il labirinto più grande del mondo | ecco quando poterlo visitare

(Di martedì 1 febbraio 2022) 7 ettari di terreno e oltre 200 mila piante di bambù, di 20 specie diverse: sono i numeri delpiùdel. Si chiamadella Masone e si trova a Fontanellato vicino. Si tratta di un parco culturale nato da un’idea del collezionista d’arte Franco Maria Ricci ed inaugurato nel 2015. LEGGI ANCHE:– LaMuraglia Cinese in Italia: la fortezza in Piemonte daassolutamente Appassionato di labirinti fin da bambino, Ricci iniziò a prendere in considerazione l’idea di realizzarne uno intorno agli anni 80, in seguito ad un incontro con Jorge Louis Borges (famoso scrittore argentino). Ho discusso di labirinti tutta la vita, con Italo Calvino, con Roland Barthes, con Borges. Lui ne era ossessionato, li citava continuamente ...

Advertising

rep_parma : Artemis Danza in Il barbiere di Siviglia apre il 2022 al Magnani di Fidenza [aggiornamento delle 11:40] - Quellidelsito : RT @AlfredoPedulla: #Nandez: il #Cagliari apre al prestito con diritto più obbligo a determinate condizioni alla #Juve, dentro #KaioJorge.… - Cucciolina96251 : RT @AlfredoPedulla: #Nandez: il #Cagliari apre al prestito con diritto più obbligo a determinate condizioni alla #Juve, dentro #KaioJorge.… - Andrearey91 : RT @AlfredoPedulla: #Nandez: il #Cagliari apre al prestito con diritto più obbligo a determinate condizioni alla #Juve, dentro #KaioJorge.… - Luigi733690531 : RT @AlfredoPedulla: #Nandez: il #Cagliari apre al prestito con diritto più obbligo a determinate condizioni alla #Juve, dentro #KaioJorge.… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma apre

La Repubblica

Il 2022 sial Magnani con un appuntamento imperdibile con la danza contemporanea: venerdì 4 febbraio la ... Dal 1998 al 2007 la Compagnia è in residenza alla Fondazione Teatro Due di, mentre ...ALL DAY LONG Nessuna definizione neanche negli orari: sinel primo pomeriggio o nella tarda ... Diventa avvocato a Bologna e per anni collabora con la Davines spa di, società sensibile al ...Questa prevede che le classi delle scuole d'infanzia, che finora venivano mandate in quarantena quando c'era un solo positivo, restino aperte fino a 4 contagi, facendo comunque un test nasale, e solo ...Il 2022 si apre al Magnani con un appuntamento imperdibile ... Dal 1998 al 2007 la Compagnia è in residenza alla Fondazione Teatro Due di Parma, mentre dal 2014 è in residenza artistica al ...