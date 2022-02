Obbligo vaccinale: da oggi l’Agenzia delle entrate notificherà le multe, come funziona (Di martedì 1 febbraio 2022) A partire da oggi primo febbraio, l’Agenzia delle entrate comincerà a notificare le multe da 100 euro alle persone che hanno più di 50 anni che non sono vaccinate con due dosi. A ieri si tratta di circa 1,9 milioni di italiani, circa il 7% dei quasi 28 milioni in questa fascia di età. LEGGI L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 1 febbraio 2022) A partire daprimo febbraio,comincerà a notificare leda 100 euro alle persone che hanno più di 50 anni che non sono vaccinate con due dosi. A ieri si tratta di circa 1,9 milioni di italiani, circa il 7% dei quasi 28 milioni in questa fascia di età. LEGGI L'articolo proviene da Inews24.it.

