Nino Frassica a Sanremo 2022 | dalla TV con Renzo Arbore a Don Matteo

Leggi su optimagazine

(Di martedì 1 febbraio 2022) Consul palco dell’Ariston arriva uno dei comici più apprezzati dello spettacolo italiano. Come tutte le più belle favole, la carriera diinizia dall’esperienza locale per poi elevarsi ai canali più seguiti dagli utenti, specialmente grazie al successo di Don. Proprio per presentarne la nuova stagione, il comico siciliano arriverà al Festival insieme all’amico e collega Raoul Bova. Chi è, Antoper l’anagrafe, nasce a Messina nel 1950. Nei primi anni ’70 muove i suoi primi passi nello spettacolo con rappresentazioni teatrali e con brevi apparizioni nelle televisioni locali. A scoprire il suo ...