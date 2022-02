Morte Zamparini, l’omaggio della Curva Nord del Palermo: «Sei la storia più gloriosa di questo club» (Di martedì 1 febbraio 2022) La Curva Nord del Palermo ha omaggiato Maurizio Zamparini dopo la notizia della sua scomparsa La Curva Nord del Palermo, attraverso un post sulla propria pagina Facebook, ha voluto ricordare così l’ex presidente Maurizio Zamparini. IL RICORDO – «Ti abbiamo amato e ti abbiamo odiato… In ogni caso sei sempre riuscito a farci provare delle emozioni forti. Belle, bellissime anzi indimenticabili per i primi dieci anni. Avvilenti e bruttissime dopo. Oggi, nel giorno della tua scomparsa, vogliamo ricordare solo i momenti migliori. E ti ringraziamo per averci fatto piangere di gioia molte volte. In ogni caso sei la storia di quest club… la storia più ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 febbraio 2022) Ladelha omaggiato Mauriziodopo la notiziasua scomparsa Ladel, attraverso un post sulla propria pagina Facebook, ha voluto ricordare così l’ex presidente Maurizio. IL RICORDO – «Ti abbiamo amato e ti abbiamo odiato… In ogni caso sei sempre riuscito a farci provare delle emozioni forti. Belle, bellissime anzi indimenticabili per i primi dieci anni. Avvilenti e bruttissime dopo. Oggi, nel giornotua scomparsa, vogliamo ricordare solo i momenti migliori. E ti ringraziamo per averci fatto piangere di gioia molte volte. In ogni caso sei ladi quest… lapiù ...

