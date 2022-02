Marò | archiviata l’inchiesta sul caso Girone e Latorre

Leggi su 361magazine

(Di martedì 1 febbraio 2022) . Soddisfazione è stata espressa anche dal ministro della Difesa Guerini Il gip di Roma ha archiviato l’indagine contro iSalvatoree Massimiliano. I due militari erano accusati dell’omicidio di due pescatori indiani, avvenuto nel febbraio del 2012 a largo delle coste del Kerala, nell’India sudoccidentale. Agli inizi del mese di dicembre scorso il procuratore Michele Prestipino e il sostituto Erminio Amelio avevano appunto chiesto l’archiviazione, poichè non esistevano prove sufficienti per affrontare un processo. L’avvocato di, Fabio Anselmo, ha dichiarato: “Sono soddisfatto ma anche curioso di leggere il decreto con cui il gip ha archiviato questa indagine. Mi auguro che restituisca giustizia e verità per Massimilianodopo 12, lunghissimi, anni”. Leggi anche: ...