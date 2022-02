Mahmood e Blanco, la scena dietro le quinte di Sanremo manda in tilt il web (Di martedì 1 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Mahmood e Blanco, la scena dietro le quinte di Sanremo fa il giro del web: che cosa stanno facendo? I fan sono increduli. Mahmood e Blanco dietro le quinte di Sanremo si danno alla pazza gioia: la scena lascia tutti senza parole. Stasera andrà in onda la prima puntata del Festival e c’è grande attesa Leggi su youmovies (Di martedì 1 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., laledifa il giro del web: che cosa stanno facendo? I fan sono increduli.ledisi danno alla pazza gioia: lalascia tutti senza parole. Stasera andrà in onda la prima puntata del Festival e c’è grande attesa

Advertising

trash_italiano : Ordine d’uscita 1ª serata #Sanremo2022 Achille Lauro Yuman Noemi Gianni Morandi LRDL Michele Bravi Massimo Ranier… - IlContiAndrea : L'ordine di uscita dei Big in gara: Achille Lauro, Yuman, Noemi, Morandi, La rappresentante di Lista, Bravi, Ranier… - IlContiAndrea : Favoriti erano e favoriti (secondo me rimangono). Brividi (veri) con #Mahmood e #Blanco #ProveGeneraliSanremo #Sanremo2022 - marti_b01 : x: hai alte aspettative per la prima serata di sanremo? io: no figurati sempre io appena si esibiranno mahmood-blan… - sonounauror : RT @duaplicity: io vivo per le interazioni di mahmood e blanco sono letteralmente no energy e too much energy -