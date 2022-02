Jessica Selassié, il parere dei vip sull’uomo giusto per lei (Di martedì 1 febbraio 2022) Qual è l’uomo giusto per Jessica Selassié? Il parere di alcuni vipponi del Grande Fratello Vip Jessica Selassié e l’uomo giusto per lei. Chiacchiere in cucina questo pomeriggio tra Nathaly, Jessica, Kabir, Alessandro e Barù. A prendere l’argomento sull’uomo ideale dentro la casa di Cinecittà per la principessa è Alessandro Basciano che svela che secondo lui l’uomo ideale per Jessica sarebbe proprio Barù. Lei sorride e scherza con Barù che ammette: “mi avete torturato per un mese”. E Alessandro interviene dicendo che adesso ci sono le news entry. Così Barù incoraggia Jessy a farsi corteggiare da Antonio, ex flirt della sorella: “non ci sarebbe nulla di male” dice l’enologo e nipote di Costantino Della ... Leggi su 361magazine (Di martedì 1 febbraio 2022) Qual è l’uomoper? Ildi alcuni vipponi del Grande Fratello Vipe l’uomoper lei. Chiacchiere in cucina questo pomeriggio tra Nathaly,, Kabir, Alessandro e Barù. A prendere l’argomentoideale dentro la casa di Cinecittà per la principessa è Alessandro Basciano che svela che secondo lui l’uomo ideale persarebbe proprio Barù. Lei sorride e scherza con Barù che ammette: “mi avete torturato per un mese”. E Alessandro interviene dicendo che adesso ci sono le news entry. Così Barù incoraggia Jessy a farsi corteggiare da Antonio, ex flirt della sorella: “non ci sarebbe nulla di male” dice l’enologo e nipote di Costantino Della ...

