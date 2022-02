Introduzione alle community WhatsApp nell’ultima beta Android (Di martedì 1 febbraio 2022) Ci siamo quasi, è ancora una volta il caso di dirlo, per l’Introduzione delle community WhatsApp. Una nuova beta Android, più esattamente quella siglata come 2.22.4.9, mostra la pagina introduttiva alle comunità in arrivo per il servizio di messaggistica. L’indizio è utile per confermare al meglio la loro funzione. L’immagine di apertura articolo è ben eloquente e mostra la pagina di Introduzione proprio alle community WhatsApp. Il primo aspetto da tenere ben in considerazione è che le comunità WhatsApp altro non saranno se non dei canali che includeranno più gruppi simili tra loro. L’idea è quella di creare un unico strumento che accomuni gli interessi di persone legate ad uno stesso obiettivo o ... Leggi su optimagazine (Di martedì 1 febbraio 2022) Ci siamo quasi, è ancora una volta il caso di dirlo, per l’delle. Una nuova, più esattamente quella siglata come 2.22.4.9, mostra la pagina introduttivacomunità in arrivo per il servizio di messaggistica. L’indizio è utile per confermare al meglio la loro funzione. L’immagine di apertura articolo è ben eloquente e mostra la pagina diproprio. Il primo aspetto da tenere ben in considerazione è che le comunitàaltro non saranno se non dei canali che includeranno più gruppi simili tra loro. L’idea è quella di creare un unico strumento che accomuni gli interessi di persone legate ad uno stesso obiettivo o ...

