Inter, c’è il sì dell’attaccante per giugno: parti vicine (Di martedì 1 febbraio 2022) Scamacca dice sì all’Inter: sarà lui l’erede di Edin Dzeko, a riportarlo è Tuttosport in edicola quest’oggi. È già tempo di mercato estivo. L’Inter pensa al prossimo colpo e tutte le strade portano a Gianluca Scamacca del Sassuolo. Il calciatore classe ’99 vuole restare in Italia e avrebbe già detto sì ai nerazzurri. Gianluca Scamacca attaccante del SassuoloBisogna trovare l’accordo con il Sassuolo ma Marotta si è già mosso. Gianluca Scamacca è la risposta nerazzurra all’acquisto di Dusan Vlahovic da parte della Juventus. Leggi su rompipallone (Di martedì 1 febbraio 2022) Scamacca dice sì all’: sarà lui l’erede di Edin Dzeko, a riportarlo è Tuttosport in edicola quest’oggi. È già tempo di mercato estivo. L’pensa al prossimo colpo e tutte le strade portano a Gianluca Scamacca del Sassuolo. Il calciatore classe ’99 vuole restare in Italia e avrebbe già detto sì ai nerazzurri. Gianluca Scamacca attaccante del SassuoloBisogna trovare l’accordo con il Sassuolo ma Marotta si è già mosso. Gianluca Scamacca è la risposta nerazzurra all’acquisto di Dusan Vlahovic da parte della Juventus.

Advertising

Inter : ?? | PLAY Siete tristi perché oggi non c’è la @SerieA? ?? Non preoccupatevi, abbiamo i programmi giusti per voi ????… - Inter : ?? | PRESIDENTE Caro Presidente Mattarella, Le auguriamo il meglio per il nuovo mandato. Ovviamente sappiamo che… - FBiasin : Il gioco meno originale del mondo: le pagelle al mercato di gennaio, in ordine di classifica. Parto io: #Inter 8.… - ClaudioGervasi4 : In Italia si litiga su tutto. Anche Lega di Serie A e Figc. Ecco la situazione attuale: C’è chi ha optato per la li… - zlatanradu : RT @intmal: Da interista: non possiamo paragonare l'Inter (asfaltata 2 volte su 2 dall'unica forte che ha incontrato) e la restante merda d… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter c’è Le movenze di Dumfries, i movimenti di Gosens: il duello dei 'quinti' accende Inter-Atalanta Calciomercato.com