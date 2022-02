Giancarlo Leone: “Sanremo è un booster fondamentale per la nostra musica e la nostra canzone” (Di martedì 1 febbraio 2022) Alla vigilia del 72esimo edizione del Festival di Sanremo il direttore ha incontrato per i lettori di VelvetMAG un addetto ai lavori che non solo conosce perfettamente la kermesse, ma che ha contribuito a realizzarne ben cinque edizioni – tutte di successo – Giancarlo Leone. Giornalista per professione, lui avvocato in una famiglia di insigni giuristi, arriva ai vertici della tv di Stato in cui resta per oltre trent’anni ricoprendo diversi ruoli dal suo ingresso nel 1983 e scalando alcuni di grande prestigio. Tra i più importanti è stato Direttore dell’Ufficio stampa (1991-1995) e del Coordinamento del palinsesto televisivo (1996 – 2000); Amministratore delegato di Rai Cinema (2000 – 2007) e direttore di RaiUno (2012 – 2016). Dal 2017 è presidente dell’Associazione produttori televisivi (APA) e, allo stesso tempo, continua la sua ... Leggi su velvetmag (Di martedì 1 febbraio 2022) Alla vigilia del 72esimo edizione del Festival diil direttore ha incontrato per i lettori di VelvetMAG un addetto ai lavori che non solo conosce perfettamente la kermesse, ma che ha contribuito a realizzarne ben cinque edizioni – tutte di successo –. Giornalista per professione, lui avvocato in una famiglia di insigni giuristi, arriva ai vertici della tv di Stato in cui resta per oltre trent’anni ricoprendo diversi ruoli dal suo ingresso nel 1983 e scalando alcuni di grande prestigio. Tra i più importanti è stato Direttore dell’Ufficio stampa (1991-1995) e del Coordinamento del palinsesto televisivo (1996 – 2000); Amministratore delegato di Rai Cinema (2000 – 2007) e direttore di RaiUno (2012 – 2016). Dal 2017 è presidente dell’Associazione produttori televisivi (APA) e, allo stesso tempo, continua la sua ...

