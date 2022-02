GF Vip | colpo di scena tra Delia e Soleil | ecco cosa non si è visto in Tv “Toh | beccati questa!”

Leggi su howtodofor

(Di martedì 1 febbraio 2022) Nella 39^ puntata del GFVip, in onda lunedì 31 gennaio su Canale 5,Duran è stata votata come la preferita del pubblico. Durante la notte, parlando con Manila e Nathaly, la modella sudamericana ha espresso la volontà di lasciare il Reality Show. Come spiegato dalla compagna di Alex Belli, il suo intento non era quello di vincere il programma ma di comprendere alcune cose. L'esito del televoto Nella puntata di venerdì 28 gennaio, sono finiti al televoto Giucas Casella,Sorge eDuran. All'insaputa dei "vipponi", il televoto non era eliminatorio ma per decidere uno dei candidati alla finale. Una volta chiuso il televoto, il pubblico ha deciso di premiare la compagna di Alex Belli con il 52% di voti.si è piazzata al secondo posto con il 36%, mentre Giucas ha ottenuto solamente il 12% di ...