Focolaio Covid ad Avellino, chiude la mensa dei poveri: 15 positivi (Di martedì 1 febbraio 2022) Nuovo Focolaio in Campania. Ad Avellino è stata chiusa la mensa dei poveri nella Cittadella della Carità dopo che sono emerse 15 positività. Ieri sera, dopo i primi sintomi denunciati da due ospiti, confermati successivamente dai tamponi, la struttura che comprende cucine, sala mensa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 1 febbraio 2022) Nuovoin Campania. Adè stata chiusa ladeinella Cittadella della Carità dopo che sono emerse 15tà. Ieri sera, dopo i primi sintomi denunciati da due ospiti, confermati successivamente dai tamponi, la struttura che comprende cucine, salaL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

debbmarii : @la_akasette @michelaeffe Io 50 anni, nessuna dose, preso covid da focolaio tra vaccinati, e ho avuto sintomi legge… - YouTvrs : Focolaio Covid, Sindaco chiude scuola una settimana - - anteprima24 : ** Focolaio #Covid, chiude la mensa dei poveri di ##Avellino ** - StefaniaFalone : RT @Miti_Vigliero: Evabbé cosa vi preoccupate? Son stati ricoverati per cancro, mica per covid. Quindi non verranno conteggiati fra i nuovi… - ModernoAlex : RT @Miti_Vigliero: Evabbé cosa vi preoccupate? Son stati ricoverati per cancro, mica per covid. Quindi non verranno conteggiati fra i nuovi… -