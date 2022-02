Draghi in Cdm: "Per l'erogazione della rata di giugno del Pnrr 45 traguardi per un contributo di 24,1mld" (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "L'erogazione della seconda rata, in scadenza al 30 giugno 2022, presuppone il conseguimento di 45 traguardi e obiettivi per un contributo finanziario e di prestiti pari a 24,1 miliardi di euro". Così il premier Mario Draghi introducendo il Cdm di oggi e parlando del Pnrr. "In vista della realizzazione dei suddetti traguardi e obiettivi chiederei, nei prossimi giorni, a tutti i Ministri di indicare dello stato di attuazione degli investimenti e delle riforme di competenza, segnalando l'eventuale necessità di interventi normativi e correttivi connessi alla realizzazione dei suddetti obiettivi e traguardi". Il prossimo Consiglio dei ministri di mercoledì, quindi, sarà ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "L'seconda, in scadenza al 302022, presuppone il conseguimento di 45e obiettivi per unfinanziario e di prestiti pari a 24,1 miliardi di euro". Così il premier Mariointroducendo il Cdm di oggi e parlando del. "In vistarealizzazione dei suddettie obiettivi chiederei, nei prossimi giorni, a tutti i Ministri di indicare dello stato di attuazione degli investimenti e delle riforme di competenza, segnalando l'eventuale necessità di interventi normativi e correttivi connessi alla realizzazione dei suddetti obiettivi e". Il prossimo Consiglio dei ministri di mercoledì, quindi, sarà ...

